Жителей Севастополя предупредили о громких звуках из-за уничтожения предметов времен ВОВ

В Севастополе ожидается плановое уничтожение взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны (ВОВ) в районе бухты Голубая. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развозжаев.

По его словам, водолазы и пиротехники МЧС России ведут подготовительные мероприятия. Ориентировочно, ликвидация произойдет до 16:00 и местные жители могут слышать громкие звуки.

Развозжаев отметил, что работы проводят с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

До этого РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщало, что поиск неразорвавшихся кассетных боеприпасов ракеты ATACMS на пляже «Учкуевка» в Севастополе может продлиться еще около недели. По словам источника, источник, уже обследовано чуть больше половины запланированной зоны поиска.

В экстренных службах добавили, что найденные неразорвавшиеся боеприпасы уничтожат на месте контролируемым подрывом.

Ранее в Севастополе появился сигнал оповещения о баллистической атаке.