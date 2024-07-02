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Непогода в Техасе может нанести ущерб на миллионы долларов десяткам F-35 в США

Bloomberg: десятки F-35 в США могут быть повреждены из-за непогоды в Техасе

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Нина Падалко/РИА Новости

Десятки истребителей F-35 от компании Lockheed Martin, которые находятся в Техасе, ожидая обновления программного обеспечения (ПО), могут получить повреждения на миллионы долларов из-за непогоды. Информацию об этом опубликовало агентство Bloomberg, ссылаясь на управление по ведению контрактов Пентагона (DCMA).

В мае стало известно, что установка последнего ПО TR-3 на американские истребители F-35 отстает от плана на два года и не начнется до 2025 года.

«Американские налогоплательщики, возможно, должны будут оплатить миллионы долларов за ремонт, если истребители F-35 получат существенные повреждения от непогоды, ожидая на летном поле в Техасе долго откладываемого обновления ПО», — говорится в материале.

Официально количество истребителей, которые ждут обновления в городе Форт-Уэрт в Техасе, не называется, но, по данным агентства, их там около сотни. Метеоролог Дженнифер Данн поделился с журналистами, что летние штормы в Форт-Уэрт могут сопровождаться градом и ветром до 27 метров в секунду. Если самолеты будут повреждены, их ремонт может обойтись в миллионы долларов.

Также в публикации говорится, что из-за проблем с внедрением TR-3 стоимость обновления превысит изначально заложенные для этой цели 718 миллионов долларов более чем в два раза.

До этого в Госдуме заявили, что американские истребители на Украине превратятся в металлолом.

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые применили истребители F-16.

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