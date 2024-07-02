Операторы дронов группировки войск «Юг» атакуют позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Выемки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве обратили внимание, что противника атакуют операторы ударных беспилотных летательных аппаратов 123-й отдельной мотострелковой бригады.

«Точными ударами уничтожают позиции и живую силу 10-й [бригады] ВСУ в районе населенного пункта Выемка », — отметили в министерстве, уточнив, что речь идет о Северском направлении.

До этого ВС РФ уничтожили роту украинских войск в административном здании под Купянском.

Во вторник, 2 июля, стало известно, что российские расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли групповой ракетный удар по стоянке самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме в Миргороде. В итоге ВС РФ уничтожили пять и повредили два Су-27 украинской армии.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.