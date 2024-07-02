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Российская система ПВО за сутки сбила 81 украинский дрон

МО РФ: силы ПВО за сутки сбили 81 украинский беспилотник и шесть крылатых ракет

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Inna Varenytsia/Reuters

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 81 украинский беспилотник и шесть крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В министерстве уточнили, что среди сбитых украинских дронов есть турецкий Bayraktar TB2.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито: <…> управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в числе трофеев российской армии реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS. В ведомстве обратили внимание, что также за сутки поражены девять самолетов воздушных сил Украины.

1 июля потерю Украиной пяти истребителей Су-27 в момент ракетного удара по авиабазе в Миргороде, назвали одной из самых тяжелых за время спецоперации. Об этом сообщил Forbes.

До этого российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее ВС РФ уничтожили роту украинских войск в административном здании под Купянском.

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