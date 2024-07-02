ВСУ обстреляли Шебекино и село Безлюдовка в Белгородской области

Два населенных пункта Шебекинского городского округа подверглись атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Так, из-за атаки ВСУ в селе Безлюдовка в одном частном доме оказались выбиты окна. Во втором домовладении поврежден фасад.

На окраине города Шебекино дрон упал и сдетонировал на территории предприятия. Осколки посекли один грузовой автомобиль.

Гладков отметил, что на местах работают оперативные группы. Данные о последствиях уточняются.

За полчаса до этого Гладков сообщал, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал поселок Октябрьский Белгородского района. По его словам, в инциденте пострадал один мирный житель. У мужчины зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные осколочные ранения области живота, а также рук и ног.

Также в результате взрыва микроавтобус и один легковой автомобиль получили повреждения. На месте работают оперативные службы.

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