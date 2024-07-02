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Командир «Ахмата» заявил, что на Украине осознают, что СВО скоро завершится

Командир «Ахмата» Алаудинов: Киев понимает, что СВО завершится осенью 2024 года

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Специальная военная операция завершится в этом году, причем Украина это понимает. Об этом в эфире Первого канала заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Больше чем уверен, что в этом году осенью мы спецоперацию завершим. Об этом я говорил и в 2022 году, и в 2023, и в 2024. Об этом знает и наш враг», — сказал он.

Он отметил, на Украине «уже есть понимание», что вооруженный конфликт приближается к завершению.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские военные возьмут под контроль Одессу и Киев перед окончанием специальной военной операции на Украине.

В конце апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что спецоперация рано или поздно завершится успехом для России, после чего Москве надо будет выстраивать отношения со странами Европы.

До этого США обвинили Россию в разработке спутника с ядерным устройством.

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