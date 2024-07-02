Потерю Су-27 в Миргороде сочли недопустимой для ВСУ

Потерю Украиной пяти истребителей Су-27 в момент ракетного удара по авиабазе в Миргороде, назвали одной из самых тяжелых за время спецоперации. Об этом сообщает Forbes.

«Это потери, которые украинцы не могут себе позволить», — отметили военные аналитики издания.

Авторы публикации напомнили, что за последние месяцы это уже не первое уничтожение украинских самолетов, которые разбили прямо на аэродроме.

Во вторник, 2 июля, стало известно, что российские расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли групповой ракетный удар по стоянке самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме в Миргороде. В итоге ВС РФ уничтожили пять и повредили два Су-27 украинской армии.

Ранее ВС РФ уничтожили роту украинских войск в административном здании под Купянском.