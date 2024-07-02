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Житель Херсонской области пострадал в результате атаки дронов ВСУ

РИА: беспилотники ВСУ атаковали Алешки и Любимовку в Херсонской области

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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Алешки и поселок Любимовка на левом берегу Днепра в Херсонской области при помощи беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Под атаку беспилотников ВСУ попали населенные пункты Алешки и Любимовка. В результате агрессии один человек был ранен», — рассказал источник журналистам.

Помимо этого, украинские войска нанесли 44 артиллерийских удара по Каховке, Новой Каховке, Челбурде, Великой Кардашинке, Солонцам, Сагам, Обрывке, Корсунке, Голой Пристани, Коробкам и Сергеевке.

1 июля сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Донецк и Горловку пострадали двое мужчин, одного из них спасти не удалось. По данным канала, оба пострадавших были сотрудниками ООО «Спецреммаш», и обстрел застиг их на улице Дарвина в Горловке.

В тот же день минометный обстрел ВСУ вызвал пожар в лесу под Новой Каховкой. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

Ранее военный эксперт объяснил, почему Россия не сбивает дроны НАТО у границ Крыма.

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