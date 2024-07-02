Названо число мобилизованных заключенных на Украине

В Вооруженные силы Украины вступило свыше 3 тыс. заключенных, освобожденных условно-досрочно по новому закону. Об этом в интервью Associated Press сообщила заместитель министра юстиции страны Елена Высоцкая.

По данным Минюста Украины, всего суд может освободить таким образом около 27 тыс. заключенных. Большая часть мотивации исходит от заключенных, которые хотят вернуться домой героями, а не возвращаться туда из тюрьмы, добавила Высоцкая.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных. Как следует из документа, в ряды Вооруженных сил Украины теперь могут быть призваны все заключенные, за исключением отбывающих наказание по тяжким статьям (от государственных изменников до педофилов).

1 июля спикер украинской оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин сообщил, что количество боев за июнь выросло в два раза. Он назвал Краматорское, Покровское и Кураховское направления «наиболее горячими».

26 июня сдавшийся в плен боец ВСУ Виктор Кэрэкеша рассказал, что командование украинской армии плохо относится к своим мобилизованным солдатам, заявляя, что они «идут на мясо».

Ранее на Украине раскрыли мобилизационный «капкан» для студентов.