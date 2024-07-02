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ВСУ снизили активность на Херсонском направлении

Сальдо: ВСУ значительно снизили активность на Херсонском направлении за июнь

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Alina Smutko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) существенно снизили активность в Херсонской области в течение июня. Об этом сообщил ТАСС губернатор Владимир Сальдо.

По мнению чиновника, «враг выдохся». Таким образом он прокомментировал изменения оперативной обстановки после начала создания «санитарной зоны» в Харьковской области.

Накануне сообщалось, что под Новой Каховкой в Херсонской области в результате минометного обстрела, произведенного ВСУ, загорелся лес.

30 июня Сальдо заявил, что Вооруженные силы России отбросили украинские войска с левого берега региона, а бои на Херсонском направлении в данный момент разворачиваются на островах.

16 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что РФ будет продолжать создавать санитарную зону, пока не обезопасит свою территорию от обстрелов ВСУ.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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