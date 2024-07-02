В Брянской области уничтожили еще один беспилотник, никто не пострадал

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Трубчевским районом Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Еще один вражеский БПЛА самолетного типа уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Трубчевским районом», — написал он.

По словам губернатора, в результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. В данный момент на месте инцидента работают оперативные службы.

«Спасибо нашим защитникам!» — поблагодарил Богомаз российских военнослужащих.

Утром 2 июля Минобороны России сообщило, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской областями и над Крымом.

До этого в МЧС РФ заявили, что сотрудник ведомства пострадал при повторной атаке украинского беспилотника на город Шебекино в Белгородской области. По данным МЧС, инцидент произошел, когда пожарные тушили загоревшиеся из-за атаки беспилотника автомобили на парковке у торгового центра.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.