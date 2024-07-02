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В Брянской области уничтожили еще один беспилотник, никто не пострадал

Богомаз: силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Трубчевским районом Брянской области

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Shutterstock

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Трубчевским районом Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Еще один вражеский БПЛА самолетного типа уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Трубчевским районом», — написал он.

По словам губернатора, в результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. В данный момент на месте инцидента работают оперативные службы.

«Спасибо нашим защитникам!» — поблагодарил Богомаз российских военнослужащих.

Утром 2 июля Минобороны России сообщило, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской областями и над Крымом.

До этого в МЧС РФ заявили, что сотрудник ведомства пострадал при повторной атаке украинского беспилотника на город Шебекино в Белгородской области. По данным МЧС, инцидент произошел, когда пожарные тушили загоревшиеся из-за атаки беспилотника автомобили на парковке у торгового центра.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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