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Силы ПВО за ночь перехватили 11 беспилотников ВСУ над тремя российскими регионами

Силы ПВО РФ за ночь сбили 11 БПЛА ВСУ в Брянской, Белгородской областях и Крыму

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Силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской, Брянской областями и над Крымом. Об этом сообщает министерство обороны России, передает ТАСС.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА на территории РФ дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре беспилотника над территорией Брянской области, четыре БПЛА над территорией Белгородской области и три беспилотника над территорией Республики Крым», — отметили в российском оборонном ведомстве.

До этого в МЧС России сообщили, что сотрудник ведомства пострадал при повторной атаке украинского беспилотника на город Шебекино в Белгородской области. По данным МЧС, инцидент произошел, когда пожарные тушили загоревшиеся из-за атаки беспилотника автомобили на парковке у торгового центра.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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