В Брянской области сбили третий за ночь беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили третий за ночь беспилотник над Трубчевским районом Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор.

До этого беспилотный летательный аппарат самолетного типа (БПЛА) был уничтожен над территорией Трубчевского района Брянской области.

Богомаз также сообщал о сбитом украинском дроне над Суражским районом региона.

До этого глава Курской области Алексей Смирнов заявлял, что украинская армия обстреляла 14 населенных пунктов в Курской области, российские войска сбили над регионом девять беспилотников.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что несколько населенных пунктов региона были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 1 июля стало известно, что деревня Глотово и поселок Сподарюшино Грайворонского городского округа подверглись атаке дронов ВСУ. Повреждения получили частные дома и автомобили, никто из жителей не пострадал.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.