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Пленный рассказал, что «Кракен» бежал с позиций в Часовом Яре раньше регулярных частей

Пленный Гриднев: «Кракен» бежал с позиций раньше регулярных частей ВСУ

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Evgeniy Maloletka/AP

Нацбатальон «Кракен» бежал с позиций в Часовом Яре раньше, чем регулярные части Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал украинский военнопленный Валентин Гриднев.

Пленный, который был мобилизован в Херсоне в конце прошлого года, рассказал, что командование его батальона обещало прикрытие со стороны националистического бата «Кракен», чьи позиции располагались на второй линии.

Однако затем выяснилось, что еще до прибытия батальона Гринева «Кракен» в полном составе сбежал с позиций. По мнению пленного, это произошло из-за нежелания националистов вести бой с российскими штурмовыми группами.

До этого сообщалось, что российские войска ударили по позициям Вооруженных сил Украины в Николаевской области и поразили место дислокации боевиков спецподразделения «Кракен».

Пленный боец ВСУ Кирилл Доценко рассказал, что члены «Кракена» после активизации боевых действий в Харьковской области эвакуировали из региона только своих военных.

Ранее сообщалось, что российские военные 28 дней провели в окружении ВСУ под Донецком.

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