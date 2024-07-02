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Силы ПВО пресекли атаку ВСУ на Брянскую область

Богомаз: силы ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа над Брянской областью

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Силами противовоздушной обороны пресечена атака ВСУ на Брянскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Над территорией Трубчевского района был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

В ночь на 2 июля средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Суражским районом Брянской области.

1 июля сотрудник МЧС России пострадал при повторной атаке украинского беспилотника на город Шебекино в Белгородской области.

До этого сообщалось, что при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны Вооруженных сил Украины пострадали семь человек.

Ранее ВСУ обвинили в замалчивании эпидемии холеры.

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