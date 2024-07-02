На позициях ВСУ нашли блокнот испаноговорящего наемника

На позициях ВСУ был найден блокнот испаноговорящего наемника, в котором он записывал украинские слова для общения с местными солдатами. Об этом рассказал мобилизованный из Самары с позывным «Чешир», передает РИА Новости.

«Он записывал основные слова с переводом с транскрипцией с испанского на украинский, чтобы общаться с военнослужащими Украины», — заявил он.

26 июня Следственный комитет России установил факты вербовки и участия в военных действиях в рядах Вооруженных сил Украины более 3 тыс. наемников из 70 стран.

В этот же день Южный окружной военный суд заочно приговорил к длительным срокам воевавших на стороне Украины наемников из Великобритании, Швеции и Хорватии.

24 июня около десяти иностранных наемников попали под удар Вооруженных сил России в районе Одесского завода тяжелого краностроения «Краян», где находился склад с новыми ракетами западного производства.

Ранее в подполье заявили о прибытии в порт Одессы около 60 наемников.