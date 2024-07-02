Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Южная Корея возобновила артиллерийские стрельбы на полигонах рядом с границей с КНДР

Армия Южной Кореи вновь начала стрельбы на полигонах рядом с границей с КНДР

close
100%
Lee Jin-man/AP

Южнокорейская армия впервые за шесть лет возобновила проведение стрельб на полигонах вблизи границы с КНДР, которые ранее были приостановлены в рамках двусторонних договоренностей о снижении напряженности. Об этом сообщает сеульское информационное агентство «Рёнхап».

Артиллерийские стрельбы прошли в провинциях Кёнгидо и Канвондо. В них участвовали самоходные артиллерийские установки K-9 и K105A1.

4 июня Южная Корея полностью приостановила действие межкорейского военного соглашения 2018 года.

До этого сообщалось, что КНДР провела испытательный запуск нового типа баллистической ракеты Hwasongpho-11Da-4.5.

Накануне в Южной Корее сообщили о неудачном запуске КНДР баллистической ракеты. Как заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи Ли Сон Чжун, ракета, возможно, вышла из строя в начале полета и ее обломки могли упасть на территории Северной Кореи. По его словам, есть вероятность, что она полетела в сторону Пхеньяна.

Ранее аэропорт Сеула приостановил полеты из-за шаров с мусором из КНДР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами