В столице и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщается на официальном украинском ресурсе для оповещения населения.

Сигналы воздушной тревоги прозвучали в столице страны Киеве, а также в Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. В Харьковской области тревога была объявлена уже более шести часов назад.

До этого сообщалось, что воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

1 июля на территории Полтавской области произошли взрывы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские военные уничтожили шесть истребителей ВСУ.