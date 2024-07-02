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КНДР провела тестовый запуск баллистической ракеты нового типа

ЦТАК: Пхеньян провел тестовый запуск баллистической ракеты нового типа

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Kcna/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

1 июля КНДР провела испытательный запуск нового типа баллистической ракеты Hwasongpho-11Da-4.5. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По информации агентства, данная тактическая баллистическая ракета способна нести боеголовку класса 4,5 тонны.

«Ракетное управление КНДР успешно осуществило испытательный запуск новой тактической баллистической ракеты Hwasongpho-11Da-4.5 1 июля», — говорится в заявлении агентства.

По информации ЦТАК, испытательный полет проходил на максимальную дальность в 500 километров.

«В июле ракетное управление планирует провести испытания баллистической ракеты Hwasongpho-11Da-4.5 для проверки летных характеристик, точности попадания и мощности взрыва боеголовки на средней дистанции в 250 километров», — уточнило агентство.

Накануне в Южной Корее сообщили о неудачном запуске КНДР баллистической ракеты. Как заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи Ли Сон Чжун, ракета, возможно, вышла из строя в начале полета и ее обломки могли упасть на территории Северной Кореи. По его словам, есть вероятность, что она полетела в сторону Пхеньяна.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что у Пхеньяна нет намерения избегать боевых действий.

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