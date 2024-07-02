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Средства ПВО сбили беспилотник в Брянской области

Богомаз: средства ПВО сбили беспилотник над Суражским районом Брянской области

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Inna Varenytsia/Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Суражским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава региона.

До этого глава Курской области Алексей Смирнов заявлял, что украинская армия обстреляла 14 населенных пунктов в Курской области, российские войска сбили над регионом девять беспилотников.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что несколько населенных пунктов региона были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 1 июля стало известно, что деревня Глотово и поселок Сподарюшино Грайворонского городского округа подверглись атаке дронов ВСУ. Повреждения получили частные дома и автомобили, никто из жителей не пострадал.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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