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НАТО отправит нового чиновника на Украину

НАТО отправит нового чиновника на Украину и создаст новое командование в ФРГ

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Ana Brigida/AP

НАТО назначит нового высокопоставленного гражданского чиновника для Украины и учредит новое командование в немецком Висбадене в рамках долгосрочной помощи Киеву. Об этом пишет Wall Street Journal.

Это решение принято для координации поставок военной техники и обучения украинских военных. Операция «Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины» предусматривает участие около 700 военнослужащих из США и других стран — членов альянса. Новое командование в Висбадене возьмет на себя значительную часть миссии, которую ранее выполняли американские военные на Украине.

Высокопоставленный гражданский чиновник, который будет работать в Киеве, сосредоточится на потребностях Украины в военной модернизации и невоенной поддержке, связанной с командованием в Висбадене и штаб-квартирой НАТО в Брюсселе. По словам источников, НАТО разработало новые инициативы по Украине, которые стали более актуальными после дебатов между бывшим президентом США Дональдом Трампом и нынешним президентом Джо Байденом.

Цель плана альянса — приблизить украинскую армию к стандартам НАТО. Сотрудники из стран — членов альянса будут работать с американцами в новом командовании НАТО для согласования поставок вооружения с потребностями Украины и организации обучения украинских военнослужащих. Саммит НАТО состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Россия высказывает опасения относительно поставок вооружений Украине, считая их препятствием для урегулирования конфликта и прямым вмешательством стран НАТО.

Ранее Столтерберг заявил, что 500 тысяч военных НАТО находятся в состоянии высокой готовности.

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