Американский беспилотник опасно сблизился с российским самолетом в Сирии

Американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России в воздушном пространстве Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Попов, передает ТАСС.

По его словам, 30 июня с 09:23 до 09:30 мск над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 6000 до 7000 метров произошло опасное сближение MQ-9 Reaper коалиции США с самолетом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии.

Попов отметил, что российский летчик своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения.

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29 июня беспилотник MQ-9 Reaper «коалиции», возглавляемой Соединенными Штатами, опасно приблизился к российскому истребителю Су-35 ВКС РФ над провинцией Хомс.

27 июня в Сирии над населенным пунктом Эс-Сухне едва не столкнулись беспилотный летательный аппарат MQ-9 «Reaper» «коалиции» и самолет Су-35 ВКС России.

В апреле спикер хуситского движения «Ансар Аллах» Яхъя Сария сообщал о сбитом беспилотнике США MQ-9 Reaper у берегов Йемена.

Ранее в России представили новый дрон для перехвата БПЛА.