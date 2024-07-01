Во всей Украине звучит воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

В 21:18 мск тревога была объявлена в Харьковской области, но позже распространилась на все регионы Украины. До этого воздушная тревога на территории всей Украины продлилась почти два часа.

Вечером 1 июля мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о ракетной тревоге в городе.

До этого в Полтавской области произошли взрывы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские военные уничтожили шесть истребителей ВСУ.