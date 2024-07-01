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ВСУ стали активнее перебрасывать вооружения через Николаевскую область

Подпольщик Лебедев: ВСУ стали активнее перебрасывать оружие через Николаевщину

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Телеграм-канал «SHOT»

ВСУ стали активнее перебрасывать вооружения через Николаевскую область. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления в этом регионе Сергей Лебедев.

По его словам, через Николаевскую область по железнодорожным путям активно перебрасывается военная техника, боекомплекты, горюче-смазочные материалы, а также стрелковое и артиллерийское вооружение и припасы к нему. Также деятель отметил активность авиации в регионе, причем как боевой и транспортной, так и учебной.

«Самолеты имеют на аэродромах небольшой запас ракет и ГСМ для того, чтобы отстрелявшись, быстро довооружиться, заправиться и опять сделать боевой вылет», — рассказал он.

До этого ВС РФ ударили по позициям бойцов «Кракена» под Николаевом. По его словам, последствия удара в настоящее время выясняются. При этом Лебедев добавил, что в сторону Галициново выдвинулись бригады медиков, которых подняли «как по тревоге».

Ранее в Николаевской области Украины услышали взрывы в районе складов у железной дороги.

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