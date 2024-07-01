Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Новороссийске звучит сигнал ракетной тревоги

Мэр Кравченко сообщил о ракетной тревоге в Новороссийске

close
100%
Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о ракетной тревоге в городе. Предупреждение размещено в его Telegram-канале.

Граждан призвали находиться в помещениях без окон в помещении или укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке) — в случае нахождения на улице.

Отмечается, что места под стенами домов и под автотехникой не подходят для укрытия в случае ракетной атаки.

«Убедительная просьба, если вы стали очевидцем, не снимать и не выкладывать фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работы специальных и оперативных служб в социальные сети», — подчеркнул он.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил работе ПВО в городе. В городе звучит вторая воздушная тревога за сутки.

Развожаев призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие и не выходить из укрытий или безопасных мест. Он напомнил, что во время обстрела важно избегать открытого пространства, поскольку осколки могут разлетаться далеко и представлять большую опасность.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами