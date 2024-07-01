В Новороссийске звучит сигнал ракетной тревоги

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о ракетной тревоге в городе. Предупреждение размещено в его Telegram-канале.

Граждан призвали находиться в помещениях без окон в помещении или укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке) — в случае нахождения на улице.

Отмечается, что места под стенами домов и под автотехникой не подходят для укрытия в случае ракетной атаки.

«Убедительная просьба, если вы стали очевидцем, не снимать и не выкладывать фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работы специальных и оперативных служб в социальные сети», — подчеркнул он.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил работе ПВО в городе. В городе звучит вторая воздушная тревога за сутки.

Развожаев призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие и не выходить из укрытий или безопасных мест. Он напомнил, что во время обстрела важно избегать открытого пространства, поскольку осколки могут разлетаться далеко и представлять большую опасность.

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