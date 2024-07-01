В Севастополе второй раз за сутки звучит воздушной тревога

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о второй воздушной тревоге за сутки. Предупреждение было опубликовано в его Telegram-канале в 18:42 по мск.

При этом с 18:32 движение по Крымскому мосту перекрыто. С момента объявления воздушной тревоги работа общественного наземного и морского транспорта в городе также прекращена. До этого тревога звучала в городе с 14:00 по 14:10 по мск.

Перед этим в Севастополе появился сигнал оповещения о баллистических ракетах.

Во время него будет видео- и звуковое оповещение, оно будет транслироваться по всем каналам связи. Губернатор Развожаев показал, как выглядят и звучат сигналы об опасности. Чиновник подчеркнул, что сигнал воздушной тревоги не отменяется. В зависимости от угрозы военные или объявляют воздушную тревогу, или сообщают о баллистической опасности.

Он добавил, что решение о введении сигнала «Баллистика!» связано с тем, что во время атаки 23 июня Севастополь столкнулся с новой угрозой, когда по городу запустили баллистическую ракету ATACMS с кассетными боевыми частями.

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