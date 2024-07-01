Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Севастополе второй раз за сутки звучит воздушной тревога

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о второй воздушной тревоге за сутки

close
100%
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о второй воздушной тревоге за сутки. Предупреждение было опубликовано в его Telegram-канале в 18:42 по мск.

При этом с 18:32 движение по Крымскому мосту перекрыто. С момента объявления воздушной тревоги работа общественного наземного и морского транспорта в городе также прекращена. До этого тревога звучала в городе с 14:00 по 14:10 по мск.

Перед этим в Севастополе появился сигнал оповещения о баллистических ракетах.

Во время него будет видео- и звуковое оповещение, оно будет транслироваться по всем каналам связи. Губернатор Развожаев показал, как выглядят и звучат сигналы об опасности. Чиновник подчеркнул, что сигнал воздушной тревоги не отменяется. В зависимости от угрозы военные или объявляют воздушную тревогу, или сообщают о баллистической опасности.

Он добавил, что решение о введении сигнала «Баллистика!» связано с тем, что во время атаки 23 июня Севастополь столкнулся с новой угрозой, когда по городу запустили баллистическую ракету ATACMS с кассетными боевыми частями.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами