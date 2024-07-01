Названо количество ударов «Ланцетами» в зоне спецоперации

Российские военные применили более 2 тыс. дронов-камикадзе «Ланцет» в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает портал Lost Armour.

Портал отмечает, что с января по июнь 2024 года был зафиксирован 1121 удар «Ланцетами», что в четыре раза больше, чем в первом полугодии 2023 года, тогда было зафиксировано 258 эпизодов.

Кроме того, уточняется, что за все время было нанесено 285 ударов с использованием модернизированной системы наведения. Также был зафиксирован 271 случай применения «Ланцетов» с тепловизионной камерой.

По данным Lost Armour, в большинстве случаев цели были повреждены или уничтожены. Уточняется, что «Ланцеты» уничтожили 112 самоходных артиллерийских установок, 133 буксируемых орудия и повредили 208 танков.

До этого сообщалось, что на оборонной выставке Eurosatory 2024 во Франции Украина представила беспилотный летательный аппарат-камикадзе «Булава», который представляет из себя аналог российского «Ланцета». Украинский дрон имеет Х-образную конфигурацию крыла, как и «Ланцет».

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