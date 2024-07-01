Военный эксперт объяснил, зачем Киев стягивает войска на границе с Белоруссией

Киев стягивает войска на границе с Белоруссией, чтобы спровоцировать Минск на ответ и заставить НАТО напрямую вступить в конфликт. Такое мнение высказал доктор военных наук Константин Сивков. Его слова цитирует Pravda.Ru.

«Вот на что рассчитывает украинский режим. Поэтому он начинает устраивать провокацию вокруг Белоруссии. При этом они, естественно, доказывают, что это не они провокацию устраивают, а якобы это военная активность Белоруссии. Вот вся игра», — пояснил эксперт.

Он также обратил внимание, что аналогичным образом Украина действует в отношении России, нанося удары по ее территории в надежде, что Москва ответит и Западу придется вступить в боевые действия.

При этом, по словам Сивкова, Киев не в состоянии действовать на двух фронтах.

1 июля представитель Государственной пограничной службы (ГПС) Украины Андрей Демченко сообщил, что части украинских Вооруженных сил (ВСУ) перебросили на границу с Белоруссией для укрепления обороны страны.

В генштабе Белоруссии до этого заявили об активности украинских войск на границе с республикой. Утверждается, что ВСУ стягивают личный состав и оружие, у границы идет минирование и «наращивание инженерных заграждений». Из-за этого Минск вынужден переместить на границу белорусских военнослужащих и «готовиться к прикрытию».

Ранее в Белоруссии предостерегли Киев от любых провокаций.