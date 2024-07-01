Вооруженные силы Украины смогли восполнить потери, однако армия еще не обладает достаточными силами для ведения наступательных действий. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в украинских спецслужбах.

В статье отмечается, что Вооруженные силы РФ удерживают инициативу на всей линии фронта, протяженность которой составляет 1100 км. Однако сейчас ни одна сторона конфликта не имеет возможностей для осуществления «решающего прорыва», считает автор.

18 июня подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что офицеры Североатлантического альянса и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовят ударные группировки украинских войск, планируя контрнаступление на локальном участке в Харьковской области. Позже военный эксперт сказал, что командиры ВСУ имитируют контратаки на Харьковском участке фронта.

Ранее российский боец объяснил «успехи» ВСУ под Харьковом.