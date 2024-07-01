Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США оценили возможности ВСУ для нового наступления

WSJ: у ВСУ недостаточно сил для нового наступления

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Вооруженные силы Украины смогли восполнить потери, однако армия еще не обладает достаточными силами для ведения наступательных действий. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в украинских спецслужбах.

В статье отмечается, что Вооруженные силы РФ удерживают инициативу на всей линии фронта, протяженность которой составляет 1100 км. Однако сейчас ни одна сторона конфликта не имеет возможностей для осуществления «решающего прорыва», считает автор.

18 июня подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что офицеры Североатлантического альянса и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовят ударные группировки украинских войск, планируя контрнаступление на локальном участке в Харьковской области. Позже военный эксперт сказал, что командиры ВСУ имитируют контратаки на Харьковском участке фронта.

Ранее российский боец объяснил «успехи» ВСУ под Харьковом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами