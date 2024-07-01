Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Несколько населенных пунктов Белгородской области были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Так, в селе Бессоновка Белгородского района на территории сельскохозяйственного предприятия в результате атаки дрона были повреждены инфраструктурный объект связи и крыша производственного помещения.

В городе Грайворон дрон-камикадзе выбил окно в многоквартирном доме.

В селе Богун-Городок Борисовского района после атак БПЛА разрушены пять частных домов.

В селе Безымено после сбросов боеприпасов с беспилотников загорелись два частных дома, возгорание оперативно ликвидировали.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

В ночь на 1 июля сообщалось, что деревня Глотово и поселок Сподарюшино Грайворонского городского округа подверглись атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Повреждения получили частные дома и автомобили, никто из жителей не пострадал.

Ранее сообщалось, что в районах Белгородской области, где нет электричества, разместят машины с громкоговорителями для оповещения о ракетной опасности.