Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Гладков: украинские БПЛА атаковали три села и город в Белгородской области

close
100%
Reuters

Несколько населенных пунктов Белгородской области были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Так, в селе Бессоновка Белгородского района на территории сельскохозяйственного предприятия в результате атаки дрона были повреждены инфраструктурный объект связи и крыша производственного помещения.

В городе Грайворон дрон-камикадзе выбил окно в многоквартирном доме.

В селе Богун-Городок Борисовского района после атак БПЛА разрушены пять частных домов.

В селе Безымено после сбросов боеприпасов с беспилотников загорелись два частных дома, возгорание оперативно ликвидировали.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

В ночь на 1 июля сообщалось, что деревня Глотово и поселок Сподарюшино Грайворонского городского округа подверглись атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Повреждения получили частные дома и автомобили, никто из жителей не пострадал.

Ранее сообщалось, что в районах Белгородской области, где нет электричества, разместят машины с громкоговорителями для оповещения о ракетной опасности.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами