В настоящее время инициатива в зоне проведения специальной военной операции на Украине целиком в руках Вооруженных сил России. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. При этом, по его словам, нельзя сказать, что сегодня или завтра произойдет обрушение фронта из-за усталости противника.

«Главное направление по обрушению фронта — это выработка алгоритма, по которому загнанные насильно по мобилизации в ВСУ граждане Украины могли бы переходить на мирную сторону с четким видением будущего. Мы им предлагаем сохранение жизни, проверки, фильтрационные лагеря и восстановление прав как части русского народа», — сказал Рогов.

Он добавил, что на сегодняшний день необходима выработка правил, по которой граждане Украины будут быстро возвращаться к нормальной жизни.

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