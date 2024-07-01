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В России назвали условия для обрушения фронта

Политик Рогов: РФ предлагает бойцам ВСУ восстановление прав

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Евгений Биятов/РИА Новости

В настоящее время инициатива в зоне проведения специальной военной операции на Украине целиком в руках Вооруженных сил России. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. При этом, по его словам, нельзя сказать, что сегодня или завтра произойдет обрушение фронта из-за усталости противника.

«Главное направление по обрушению фронта — это выработка алгоритма, по которому загнанные насильно по мобилизации в ВСУ граждане Украины могли бы переходить на мирную сторону с четким видением будущего. Мы им предлагаем сохранение жизни, проверки, фильтрационные лагеря и восстановление прав как части русского народа», — сказал Рогов.

Он добавил, что на сегодняшний день необходима выработка правил, по которой граждане Украины будут быстро возвращаться к нормальной жизни.

На Украине начал действовать новый порядок выдачи документов за границей. Теперь украинские мужчины призывного возраста смогут получить или обновить внутренний или заграничный паспорт только при наличии военно-учетных документов. Большинству для этого потребуется вернуться на родину для постановки на воинский учет. Ждать ли возвращения беженцев домой и что их ждет на Украине, в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский солдат рассказал о плачевной ситуации ВСУ на левом берегу Днепра.

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