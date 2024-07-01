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Три дрона ВСУ уничтожили в Белгородской области

Минобороны: три украинских дрона сбиты около 15 часов мск над Белгородской областью

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Shutterstock

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата около 15:00 (мск) над Белгородской областью. Об этом сообщает министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Около 15:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в публикации.

До этого губернатор региона Александр Богомаз заявлял, что российские силы ПВО сбили девять беспилотников самолетного типа над Брянской областью.

30 июня министерство обороны России сообщило, что российские средства ПВО в ночь на 1 июля уничтожили 36 беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями. В Минобороны поясняли, что российские военные пресекли очередную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку по российским объектам.

Ранее Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) подвергся массированной атаке БПЛА.

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