Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что причиной плохой обороны Вооруженных сил Украины в Харьковской области стало то, что выделенные на ее создание средства были использованы не по назначению. Такое мнение он высказала в разговоре с «Лентой.ру».

«Украинские бизнесмены деньги освоили, но ничего не построили. Не было даже полевых укрытий, кто-то просто украл деньги», — заявил он.

По его мнению, Харьковскому направлению руководство ВСУ не придало большого значения и не считало его достаточно благоприятным для создания буферной зоны.

Теперь украинские военные вынуждены возводить различные оборонительные сооружения в ускоренном темпе, в район стянуты батальоны из других регионов, добавил Матвийчук.

1 июля министерство обороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Степовая Новоселовка в Харьковской области. £

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».