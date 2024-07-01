Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Николаевской области Украины сообщили о взрыве

ТСН: в Николаевской области Украины произошел взрыв во время воздушной тревоги

close
100%
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На юге Украины в Николаевской области произошел взрыв во время действия воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское агентство ТСН.

При этом подробностей, где именно зафиксировали взрыв и есть ли повреждения или пострадавшие, журналисты не привели.

Сейчас предупреждение об угрозе с воздуха объявили в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской, областях. В Киеве, Киевской области и нескольких других регионах тревогу отменили.

Незадолго до этого взрыв зафиксировали в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги.

Также взрывы произошли в районе города Миргорода в Полтавской области Украины, где находится большой военный аэродром. Как рассказал в своем Telegram-канале глава Миргорода Сергей Соломаха, в городе больше часа действовал сигнал воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВС РФ сбросили авиабомбу на склад украинских войск в Харькове.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами