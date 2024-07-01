Российский полковник объяснил, что даст ВС РФ изучение системы наведения ракет ATACMS

Российские специалисты смогут найти уязвимые места американской ракеты ATACMS после изучения ее системы наведения, которая попала в руки к военным армии РФ. Об этом заявил полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт предположил, что российским специалистам удалось получить ракету целиком, поэтому у них появилась возможность изучить ее систему наведения и коррекции полета. Литовкин отметил, что теперь военные смогут узнать, как летает ATACMS, после чего станет ясно, как их проще сбивать.

«Мы можем перенастроить наши зенитно-ракетные комплексы, которые должны ее сбивать, мы можем перенастроить и донастроить наши системы радиоэлектронной борьбы против этой ракеты», — сказал полковник.

По его словам, изучение ракеты позволит узнать ее достоинства и недостатки, в том числе самые уязвимые места, и найти способы противодействия.

До этого стало известно, что система наведения и коррекции полета оперативно-тактической ракеты ATACMS попала в руки российских специалистов. РИА Новости впервые опубликовало фотографию внутреннего устройства ATACMS. Американские ракеты активно используются при ударах ВСУ. Они применялись и при атаке на Севастополь, в результате которой пострадали свыше 150 человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский призвал США разрешить бить ракетами ATACMS вглубь России.