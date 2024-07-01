В Киеве военкомы начали вылавливать мужчин на станциях метро и вручать им повестки

Сотрудники украинских военкоматов вручают повестки в киевском метро. Об этом рассказали ТАСС очевидцы.

По словам источников агентства, повестки вручают мужчинам на станциях метро постоянно. Причем военкомы выслеживают как конкретных людей, так и случайных пассажиров.

Киевляне отметили, что в таких случаях полноценное прохождение военно-врачебной комиссии не обязательно. То есть «отловленных» на улицах мужчин врачи быстро проверяют и сразу признают годными для фронта. «Если руку поднять может, то уже годен», — рассказал ТАСС сотрудник одной из городских поликлиник.

Плановое прохождение комиссии, по словам медика, предусмотрено только для тех, кто в рамках нового закона приходит обновить свои данные в военкомат добровольно.

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