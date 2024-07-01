В украинском городе с военным аэродромом произошли взрывы

Взрывы произошли в районе города Миргорода в Полтавской области Украины, где находится большой военный аэродром. Об этом пишет украинское издание «Общественное», не приводя подробностей.

Как рассказал в своем Telegram-канале глава Миргорода Сергей Соломаха, в городе больше часа действовал сигнал воздушной тревоги.

17 июня российские военные также ударили по Миргороду, где находится авиабаза ВСУ. В Telegram-канале «Военкоры Русской весны» пояснили, что в последние несколько недель российская армия наносит удары по этому объекту, который выполняет роль аэродрома подскока.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВС РФ сбросили авиабомбу на склад украинских войск в Харькове.