В Кузбассе задержали вступившего в «Легион «Свобода России» подростка

В Кемерове задержали подростка по подозрению в работе на украинскую террористическую организацию. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, с мая по июнь 2024 года парень вступил в украинское военизированное объединение «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России) и передавал его членам информацию о стратегически важных промышленных объектах, которые есть в Кемеровской области.

Подозреваемого задержали, на него завели уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого в Ростовской области правоохранители предотвратили террористический акт на железной дороге, который планировали совершить трое местных жителей. Как выяснило следствие, молодые люди по заданию куратора с Украины должны были добраться до станции «Шахтная-Горная», вскрыть находившиеся там релейный и батарейный шкафы и поджечь их. Злоумышленникам не удалось довести свой замысел до конца, так как их раскрыли и задержали правоохранители.

Ранее в МВД раскрыли методы борьбы с поджигателями релейных шкафов.