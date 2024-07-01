Испания перебросила военных в Словакию в рамках стратегии НАТО против России. Это стало крупнейшим развертыванием испанского воинского контингента в этом регионе, сообщила испанская газета ABC.

«Одновременно с усилиями НАТО в геометрической прогрессии росло присутствие Испании на восточном фланге альянса. Последним шагом стало размещение в Словакии контингента, состоящего из более чем 780 солдат», — говорится в материале.

В статье отмечается, что цель этой меры — демонстрация России «своих мускулов», чтобы предотвратить какое-либо нападение на альянс.

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Ранее в США назвали последствия действий НАТО против России.