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Испания перебросила военных в Словакию

ABC: Испания перебросила военных в Словакию в рамках стратегии НАТО против РФ

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Ints Kalnins/Reuters

Испания перебросила военных в Словакию в рамках стратегии НАТО против России. Это стало крупнейшим развертыванием испанского воинского контингента в этом регионе, сообщила испанская газета ABC.

«Одновременно с усилиями НАТО в геометрической прогрессии росло присутствие Испании на восточном фланге альянса. Последним шагом стало размещение в Словакии контингента, состоящего из более чем 780 солдат», — говорится в материале.

В статье отмечается, что цель этой меры — демонстрация России «своих мускулов», чтобы предотвратить какое-либо нападение на альянс.

30 июня сообщалось, что США перебросили танки Abrams и другую бронетехнику на новую базу НАТО в Польше.

Ранее в США назвали последствия действий НАТО против России.

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