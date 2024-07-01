Российские корабли защитят от морских дронов

Малые ракетные корабли ВМФ РФ начнут строить с дополнительной защитой машинного отделения от морских дронов. Об этом заявил гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов, передает РИА Новости.

«Мы должны обеспечить защиту машинного отделения, это «узкое место» на всех кораблях», — сказал он.

В конце июня на картах Google обнаружили секретный подводный дрон США Manta Ray. По данным издания The New York Post (NYP), гладкое на вид судно заметил внимательный пользователь сервиса. До сих пор дрон остается виден всем желающим. Отмечается, что дрон способен стоять на якоре глубоко под водой, работая в режиме малой мощности. Беспилотник, произведенный Northrop Grumman в рамках проекта ВМС США, представляет собой сложный подводный аппарат, способный впадать в спячку на морском дне в течение «очень длительных периодов» без дозаправки.

До этого издание Politico писало, что Украина в приоритетном порядке просит у США беспилотники MQ-9 Reaper.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).