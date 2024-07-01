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Российские бойцы за неделю отразили шесть попыток проникновения ВСУ

Марочко заявил, что ВС РФ за неделю отразили 6 попыток проникновения ВСУ в ЛНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные в течение минувшей недели отразили шесть попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникнуть в Луганскую народную республику (ЛНР). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

«С 22 по 28 июня <…> подразделениями группировки «Запад» отражено шесть контратак противника», — сказал он, уточнив, что потери украинских частей составили около 9 200 человек.

По словам Марочко, бойцы ВС РФ уничтожили два танка, три боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», 15 станций радиоэлектронной борьбы, 96 орудий артиллерии и более 160 разных машин ВСУ.

27 июня Марочко сообщил, что ВС РФ имеют тактический успех на Купянском направлении в зоне проведения СВО. По его словам, в течение суток российские подразделения продолжили продвижение в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное и Стельмаховка. А в районе Степной Новоселовки силы РФ прорвали оборону украинских войск и заняли новые позиции.

Ранее ВС РФ уничтожили роту украинских войск в административном здании под Купянском.

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