Политолог предупредил Украину о последствиях в случае прихода Трампа к власти в США

Если экс-президент США Дональд Трамп придет к власти, то он может прекратить боевые действия на Украине, что, скорее всего, вызовет недовольство в Киеве. Об этом сказал в эфире канала Politeka политолог Вадим Карасев.

Он отметил, что процесс этот не будет быстрым, но его реализация вполне реальна. Политолог добавил, что Трамп, как и Байден, уверен, что вопрос российско-украинского конфликта нужно передать под юрисдикцию Евросоюза. То есть Штаты могут поставлять оружие Украине, но не людей, а это приведет к тому, что наступать не получится.

«Нужно понять, что Мариуполь вернуть не получится. Конфликт может длиться долго, но в итоге Украина истощит себя раньше России», — заявил эксперт.

Он считает, что партнеры Киева начали говорить о дипломатическом урегулировании.

Также политолог отметил, что если бы США видели угрозу своим интересам в украинском конфликте, то страну уже признали бы «основным союзником вне НАТО», как Израиль, Южную Корею и Японию.

Ранее экс-генсек НАТО заявил о неготовности Европы к победе Трампа.