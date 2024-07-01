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ВСУ сбросили бомбу на автозаправку в Горловке

ТАСС: украинские войска сбросили взрывчатку на автозаправку в Горловке

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Inna Varenytsia/Reuters

Беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил бомбу на автозаправочную станцию (АЗС) в Горловке в ДНР, повредив ее инфраструктуру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского округа.

Инцидент произошел около 08:30 мск на Гольмовском повороте, который связывает Никитовский район с поселком Гольмовский.

«Автозаправочная станция была рабочая, там повреждена инфраструктура, обошлось без пострадавших», — уточнил источник.

В ночь на 1 июля средства ПВО уничтожили 36 беспилотников над тремя регионами РФ. Системы уничтожили и подавили 18 БПЛА над территорией Брянской области. Также по девять БПЛА уничтожили над Курской и Белгородской областями.

В случае с Брянской областью шесть дронов сбили над Выгоничским районом, три — на подлете к Брянску, семь — над Трубчевским районом, два — над Карачевским районом.

Ранее стало известно, что российские специалисты заполучили для изучения боевые части ракеты ATACMS.

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