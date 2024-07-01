«Исламское сопротивление Ирака» заявило о запуске беспилотника по израильскому городу

Состоящая из проиранских повстанцев организация «Исламское сопротивление Ирака» заявила о запуске беспилотника в районе израильского города Эйлат. Об этом сообщил портал Ynet.

По данным организации, дрон запустили по «жизненно важной цели». Однако портал отметил, что никаких подозрительных воздушных целей в этом районе не обнаружили.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля, израильские военные в ответ стали бить по территории Ливана.

Ранее Ливан и Иран выступили за недопущение прямого конфликта с Израилем.