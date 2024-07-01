В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повредили критическую инфраструктуру

В подконтрольной Киеву части Херсонской области обнаружили повреждения на объекте критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава подчиненной властям Украины областной военной администрации Александр Прокудин.

Накануне в регионе произошли взрывы. При этом расположение поврежденного объекта Прокудин не уточнил.

До этого украинское издание «Общественное» писало, что в городе Днепр (бывший Днепропетровск) произошли взрывы. Накануне сообщалось о взрывах в Киеве.

30 июня армия России нанесла удар авиабомбой по логистическому складу Вооруженных сил Украины (ВСУ), который находился в здании «Новой почты» в Харькове.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее британский аналитик раскрыл российское оружие, которое привело ВСУ в ужас.