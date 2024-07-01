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Израильские военные на бульдозерах разрушили часть дорог на Западном берегу

Al Jazeera: палестинцы подорвали бульдозер солдат Израиля на Западном берегу

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Ammar Awad/Reuters

Израильские военные совершили рейд в город Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, разрушили часть дорог при помощи бульдозеров, но лишились одного из них из-за действий палестинского сопротивления. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По данным журналистов, солдаты Израиля взяли в окружение лагерь беженцев Нур-Шамс, а также разместили снайперов на крышах домов города. Отмечается, что бульдозер военнослужащих подорвали палестинцы из движения сопротивления, которым удалось заложить в машину взрывное устройство.

Незадолго до рейда Израиль нанес удар по зданию в лагере Нур-Шамс, ликвидировав командира палестинского движения «Исламский джихад» (организация запрещена в России) и ранив еще пять человек.

До этого сообщалось, что во время рейда израильских войск на город Таль к югу от Наблуса произошли столкновения между солдатами и палестинцами. Израильтяне также совершили рейды в город Аната в провинции Иерусалим и в город Аварта к востоку от Наблуса.

Ранее в Госдепе США назвали последствия бессрочной войны в Газе для Израиля.

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