В Южной Корее сообщили о неудачном запуске КНДР баллистической ракеты

Одна из ракет, которые запустила КНДР, могла выйти из строя и упасть в стране. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на южнокорейских военных.

Как заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи Ли Сон Чжун, ракета, возможно, вышла из строя в начале полета и ее обломки могли упасть на территории Северной Кореи. По его словам, есть вероятность, что она полетела в сторону Пхеньяна.

30 июня сообщалось, что КНДР запустила баллистическую ракету по направлению к Японскому морю.

В конце мая заместитель министра обороны Северной Кореи Ким Ган Иль заявил, что вооруженные силы страны намерены принять меры в ответ на нарушение морской границы КНДР и активизацию воздушной разведки Южной Кореи и США.

В том же месяце сообщалось, что КНДР провела опытный запуск тактической баллистической ракеты с новой самоуправляемой навигационной системой. Испытания, при которых присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, прошли 17 мая. Северокорейские военные запустили несколько ракет малой дальности из окрестностей города Вонсан. Они пролетели примерно 300 км и упали в Японское море.

Ранее в Южной Корее заявили, что новая ракета КНДР может достичь Аляски и Гавайев.