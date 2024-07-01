Командование авиабазы ВВС США Шпангдалем, расположенной на западе Германии, запретило летчикам базирующего там 52-го истребительного авиакрыла носить униформу за ее пределами. Об этом сообщает издание Stars and Stripes, финансируемое Пентагоном.

Соответствующее распоряжение было издано 29 июня. Согласно документу, летчики должны будут добираться до места службы в гражданской одежде в качестве «меры предосторожности». Представители этой авиабазы отказались предоставлять более подробную информацию «по соображениям оперативной безопасности».

Накануне стало известно, что Пентагон решил принять дополнительные меры для защиты американских военных, которые находятся в Европе.

30 июня американский телеканал CNN со ссылкой на представителей Белого дома сообщил, что военные базы США в странах Европы были переведены в состояние повышенной готовности. По данным журналистов, Вашингтон принял такое решение из-за угрозы террористических актов.

Ранее Путин заявил, что у США безграничное воровство в финансировании армии.