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В Москве завершилась выставка трофейной техники

Минобороны РФ: на Поклонной горе в Москве завершилась выставка трофейного оружия

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Минобороны РФ

Выставка трофейной военной техники, которая проходила на Поклонной горе в Москве, завершила свою работу. Об этом сообщило министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

Из заявления следует, что за время работы выставки ее посетили более 1,3 млн человек. Мероприятие проходило в период с 1 мая по 30 июня.

По словам представителей ведомства, трофейные украинские и западные вооружения планируют транспортировать в подмосковный город Кубинка. Их разместят в Центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» для открытого показа. Впоследствии экспозицию перенесут в Санкт-Петербург.

Всего на Поклонной горе были представлены 33 образца военной техники, которую украинские солдаты использовали в ходе боевых действий. В том числе жителям и гостям Москвы показали американские, немецкие и французские вооружения.

Как рассказали в Минобороны РФ, наиболее популярными экспонатами стали немецкий танк Leopard 2А6 и американский танк Abrams M1A1. Также интерес у посетителей выставки вызвала боевая машина пехоты (БМП) Marder, произведенная в Германии.

Ранее российский боец по ошибке заехал в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вернулся на свою позицию с трофеем.

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