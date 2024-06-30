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Северная Корея осуществила пуск ракеты в восточном направлении

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

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kcnawatch. co/Global Look Press

Северная Корея запустила баллистическую ракету по направлению к Японскому морю. Об этом, ссылаясь на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов, сообщает сеульское агентство «Рёнхап».

Военные Южной Кореи пока не привели никаких подробностей пуска, заявив, что подробно анализируют все его характеристики, включая тип ракеты и дальность ее полета.

До этого министерство иностранных дел КНДР обвинило США, Южную Корею и Японию в создании азиатского НАТО.

27 июня сообщалось, что власти Южной Кореи насчитали более 180 воздушных шаров с мусором, которые были запущены из КНДР.

26 июня в Сеуле заявили, что запущенная КНДР ракета, вероятно, была гиперзвуковой и взорвалась в воздухе над морем у восточного побережья Северной Кореи.

Ранее в МИД назвали договор России с КНДР предупреждением.

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